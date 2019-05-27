Политологи: Результат выборов не удивил

Чешских политологов не удивили отечественные результаты евровыборов. К числу главных победителей они причисляют Пиратскую партию и гражданских демократов, чей электорат в большей степени интересуется политикой, что позволило набрать голоса и получить право на мандаты Европейского парламента.

Наоборот, считают политологи, проигравшими можно назвать обе чешские правящие партии – ANO и социал-демократов, а также поддерживающих их коммунистов. Движение ANO, хотя и является официальным победителем, заработавшим 6 мандатов, что на два больше результата 2014 года, но, считают некоторые политологи, учитывая массивность предвыборной кампании, могло рассчитывать на большее. Вместо трех мандатов, как ранее, коммунисты могут похвастаться только одним, а социал-демократы провалились полностью.