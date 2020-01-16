Политики и общественность почтили память Яна Палаха, совершившего 51 год назад самосожжение в знак протеста против оккупации Чехословакии

16 января представители Карлова университета, Сената и общественности отдают дань памяти студенту Яну Палаху, совершившему 51 год назад акт самосожжения в знак протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками и подавления гражданских свобод. 19 января 1969 г. 20-летний юноша скончался в больнице от ожогов.

Ректор Карлова университета и преподаватели возложили венок к мемориальной плите Яну Палаху в Каролинуме. Председатель Сената Ян Кубера и зампредседателя Иржи Оберфальцер посетили место его протестного акта перед Национальным музеем на Вацлавской площади Праги, отмеченное памятником в виде креста на брусчатке.

Вечером там состоится памятное мероприятие, в которой примут участие политики из партии гражданских демократов, христианских демократов, ТОР-09 и STAN. Члены ТОР-09, включая председателя Маркету Пекарову-Адамову, посетят Ольшанское кладбище в Праге, где захоронен прах Яна Палаха.