Политики и экономисты критикуют анализ Чешского национального банка о вводе евро

Тема введения общей европейской валюты и отказа от кроны на протяжении долгих лет вызывает в Чехии бурю эмоций. В пятницу, 20 декабря, Чешский национальный банк (ČNB) опубликовал экономический анализ за 2019 год, где также коснулся темы перехода на евро, отметив, что принятию единой европейской валюты препятствует разница в экономическом уровне Чехии и более развитых стран еврозоны.

Это заявление вызвало волну критики среди политиков и экономистов. ČNB был обвинен в том, что в экономический анализ им были втянуты политические и популистские аспекты (например, в анализе упоминалось, что 70% населения Чехии против принятия евро). Таким образом, Чешский национальный банк был обвинен в политизировании темы и поддержке так называемых “евромифов”.

Среди критиков экономического анализа можно отметить бывшего министра финансов Ивана Пилипа, бывшего госсекретаря по европейским вопросам и действующего главу Ассоциации торговли и туризма Томаша Проузу и Радека Шпикара, вице-президента Ассоциации промышленности и транспорта. Напомним, что Чешская Республика в момент вступление в Евросоюз в 2003 году обязалась ввести общеевропейскую валюту. Однако дата перехода на евро до сих пор не установлена.