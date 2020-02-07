Архив передач

Политик публично разбил на Вацлавской площади Праги кружки с портретом Гитлера

Катерина Айзпурвит
07-02-2020
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Гетман Пльзеньского края Йозеф Бернард разбил кружки с портретами Гитлера, Гейдриха и Эйхмана перед памятником св. Вацлаву в центре чешской столицы. В интервью изданию Deník N он сообщил, что таким образом выразил протест против их продажи, которую ведет издательство Naše vojsko.

«Это отрицание памяти шести миллионов убитых евреев», – подчеркнул политик, используя мегафон. Полиция указала Бернарду, что он нарушает закон, однако не помешала ему завершить свою протестную акцию. Гетман требует немедленно прекратить продажу предметов с нацистской символикой. Ранее посол Германии в Чехии Кристоф Исранг выражал возмущение тем, что среди сувениров в чешской столице продаются резиновые маски, изображающие Адольфа Гитлера.

На протяжении нескольких лет на рынке присутствуют предметы с портретами нацистских вождей, что не считается в Чехии нарушением закона. В 2018 г. полиция Чехии после проверки сообщила, что подобная коммерция не является противоправным деянием, поскольку ее единственная цель – получение прибыли.

Катерина Айзпурвит
07-02-2020
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