Политической ситуацией в стране довольно 26 процентов чехов

Политическая ситуация в стране устраивает 26 процентов граждан Чехии. Такие результаты показал опрос общественного мнения, проведенный в августе агентством Kantar TNS по заказу «Чешского телевидения».

Обстановкой на политической сцене довольны 59 процентов избирателей движения ANO – в июне таковых было лишь 38 процентов. Среди тех, кто на парламентских выборах голосовали за социал-демократов, доля «удовлетворенных» граждан составляет 38%. Избиратели других партий дали положительную оценку лишь в 15 процентах случаев. В опросе приняли участие 1200 респондентов.