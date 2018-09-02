Политической ситуацией в стране довольно 26 процентов чехов

Эва Туречкова
02-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Политическая ситуация в стране устраивает 26 процентов граждан Чехии. Такие результаты показал опрос общественного мнения, проведенный в августе агентством Kantar TNS по заказу «Чешского телевидения».

Обстановкой на политической сцене довольны 59 процентов избирателей движения ANO – в июне таковых было лишь 38 процентов. Среди тех, кто на парламентских выборах голосовали за социал-демократов, доля «удовлетворенных» граждан составляет 38%. Избиратели других партий дали положительную оценку лишь в 15 процентах случаев. В опросе приняли участие 1200 респондентов.

Статьи на ту же тему
Иллюстративное фото: Pixabay/CC0

Европейцам дали возможность ответить на вопрос: Сдвигать или не сдвигать время?

Миллионы жителей стран Евросоюза не упустили своего шанса принять участие в онлайн-опросе на одну из наиболее обсуждаемых житейских…
Фото: Pixabay, CC0

В ЧР растет уровень доверия к отечественной экономике

Доверие к экономике в Чехии вновь повысилось. В июле этот показатель немного упал, но в августе увеличился на 0,4%, достигнув отметки…
Фото: ALDOR46, CC BY-SA 3.0

СМИ в Чехии – лишь половина населения РФ знает о событиях 1968 года

Оккупация 68 года – один из самых тяжелых и трагичных периодов в истории современной Чешской Республики. Политики, историки, социологи, политологи,…
Далее об этом
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 