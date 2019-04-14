Политические предпочтения чехов на апрель 2019

Эва Туречкова
14-04-2019
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Если бы на данный момент в Чехии состоялись выборы, их победителем стало бы движение ANO с 33 процентами голосов. Вторую позицию заняла бы Пиратская партия, за которую проголосовали бы 19 процентов избирателей. На третьем месте оказалась бы Гражданская демократическая партия с 13,5 процентами голосов. Такие результаты показал опрос общественного мнения, проведенный агентством Kantar CZ по заказу Чешского телевидения.

Социал-демократическую партию поддержали бы 6,5 процента голосующих, а коммунистов – 6 процентов. Партия Свобода и прямая демократия набрала бы 5,5 процента голосов. Христианским демократам отдали бы свои голоса 5 процентов избирателей.

Остальные партии не смогли бы преодолеть 5 -процентный барьер, необходимый для прохождения в парламент.

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