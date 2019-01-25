Политические предпочтения чехов на 17 января 2019 г.

Центр по изучению общественного мнения CVVM провел анализ политических предпочтений чехов. Если бы в январе текущего года в стране состоялись выборы, их победителем стало бы движение ANO, набрав 31 процент голосов. На втором месте оказалась бы Пиратская партия с 15 процентами, третью позицию заняла бы Гражданская демократическая партия, которую в настоящее время поддерживают 13 процентов респондентов. За социал-демократов проголосовало бы 12,5 процента опрошенных избирателей, а за коммунистов – 9,5 процента.

Христианских демократов поддерживают 5 процентов респондентов, а партию «Свобода и прямая демократия» - 4 процента опрошенных.