Полиция завершила расследование дела «Гнездо аиста» и направила его в прокуратуру

Эва Туречкова
17-04-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешская полиция спустя три года завершила расследование уголовного дела премьера Андрея Бабиша и его близких родственников и сотрудников, обвиненных в мошенничестве и злоупотреблении европейскими субсидиями при создании фермы «Гнездо аиста». Ущерб от предполагаемого преступления оценивается в два миллиона евро.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, подтвердил пресс-секретарь Пражской городской прокуратуры Алеш Цимбала.

Премьер Бабиш все обвинения отрицает, считая уголовное дело политически мотивированным.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 