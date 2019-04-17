Полиция завершила расследование дела «Гнездо аиста» и направила его в прокуратуру

Чешская полиция спустя три года завершила расследование уголовного дела премьера Андрея Бабиша и его близких родственников и сотрудников, обвиненных в мошенничестве и злоупотреблении европейскими субсидиями при создании фермы «Гнездо аиста». Ущерб от предполагаемого преступления оценивается в два миллиона евро.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, подтвердил пресс-секретарь Пражской городской прокуратуры Алеш Цимбала.

Премьер Бабиш все обвинения отрицает, считая уголовное дело политически мотивированным.