Полиция завершила расследование дела «Гнездо аиста» и направила его в прокуратуру

Чешская полиция спустя три года завершила расследование уголовного дела премьера Андрея Бабиша и его близких родственников и сотрудников, обвиненных в мошенничестве и злоупотреблении европейскими субсидиями при создании фермы «Гнездо аиста». Ущерб от предполагаемого преступления оценивается в два миллиона евро.
Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, подтвердил пресс-секретарь Пражской городской прокуратуры Алеш Цимбала.
Премьер Бабиш все обвинения отрицает, считая уголовное дело политически мотивированным.
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