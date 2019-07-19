Полиция задержала автора поста в Facebook, угрожавшего совершить теракт в школе

Чешская полиция при поддержке «Европола» смогла задержать 25-летнего мужчину, который, по данным следствия, анонимно опубликовал в Facebook угрозы совершить террористическое нападение на одну из пражских школ. Какая именно школа имелась в виду, злоумышленник не сообщил, и полиция усилила охрану всех школ города. Как сообщает пресс-служба полиции, подозреваемый находился в Великобритании и был задержан после возвращения в Чехию. Криминалисты исключают, что молодой человек действительно планировал совершить теракт. За распространение панических слухов обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы. Мотивы своих действий он объясняет желанием привлечь к себе внимание. На время ведения следствия молодой человек останется на свободе.