Полиция задержала автора поста в Facebook, угрожавшего совершить теракт в школе

Катерина Айзпурвит
19-07-2019
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Чешская полиция при поддержке «Европола» смогла задержать 25-летнего мужчину, который, по данным следствия, анонимно опубликовал в Facebook угрозы совершить террористическое нападение на одну из пражских школ. Какая именно школа имелась в виду, злоумышленник не сообщил, и полиция усилила охрану всех школ города. Как сообщает пресс-служба полиции, подозреваемый находился в Великобритании и был задержан после возвращения в Чехию. Криминалисты исключают, что молодой человек действительно планировал совершить теракт. За распространение панических слухов обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы. Мотивы своих действий он объясняет желанием привлечь к себе внимание. На время ведения следствия молодой человек останется на свободе.

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