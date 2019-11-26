Полиция взялась за продавца елочных игрушек с нацистской тематикой

Стеклянные елочные игрушки со свастикой, знаками СС и изображением Адольфа Гитлера продавал через интернет молодой житель города Ческе Будейовице Станислав А.. Ныне его деятельностью занимается полиция. Продавец утверждает, что речь идет об оригинальных елочных украшениях периода Второй мировой войны, которые достались ему в наследство от деда. Однако, как, например, сообщает информационный сайт MF DNES, подобного рода товар предлагался в этом регионе и в минувшие годы. Станислав А. заявляет, что предлагавшиеся им в Facebook елочные украшения предназначаются лишь для коллекционеров и отрицает, что речь может идти о пропаганде нацизма.

Пресс-секретарь полиции Южной Чехии Милан Байцура подтвердил, что полиция ведет проверку.