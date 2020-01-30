Полиция выявила в Чехии в 2019 году 5677 нелегалов-иностранцев

Полиция по делам иностранцев зафиксировала на территории Чехии в 2019 году 5677 случаев нелегально пребывающих иностранцев, что на 685 больше, чем в 2018 году. Наиболее часто нарушали миграционное законодательство украинцы, число которых составило 1504 человек. Об этом на пресс-конференции по итогам года сообщили представители полиции.

Число беженцев, использовавших Чехию как транзитную страну, увеличилось в прошлом году на 75 до 266 человек. В большинстве случаев они прибывали из Словакии или стран Шенгенской зоны и направлялись в Германию. Превалировали среди беженцев граждане Афганистана, Ирака, Сирии a Ирана.

5174 иностранца находились в Чехии после истечения срока пребывания. Среди таковых преобладали граждане Украины, Молдавии, Вьетнама, России и Узбекистана.