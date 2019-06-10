Полиция выявила автора угроз открыть стрельбу в учебных заведениях

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек на своей странице в Twitter сообщил о том, что полиция выявила автора угроз открыть стрельбу в чешских учебных заведениях. Задержанный утверждает, что речь якобы шла о шутке. По информации из полиции, автором угроз является шестнадцатилетний парень.

Чешская государственная полиция ранее выдала предупреждение о возможности совершения стрелковой атаки, предназначенное учебным заведениям страны. Тревожная информация поступила от специалистов, занимающихся мониторингом социальных сетей. В предупреждении было указано, что оно касается целого ряда учебных заведений, расположенных в разных регионах страны. Более подробная информация полицией не предоставлялась по тактическим соображениям. Были приняты необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся и студентов. Получение официального предупреждения об угрозе стрелковой атаки чешскому информационному агентству ČTK, например, подтвердил пражский Карлов университет (почти 49 тысяч студентов).