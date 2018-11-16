Полиция возобновит дело о предполагаемом похищении сына премьера Бабиша

Полиция ЧР и прокуратура Праги провели пресс-конференцию, посвященную предполагаемому похищению сына премьер-министра Андрея Бабиша-младшего, который заявил журналистам сайта Seznam, что в 2017 г. был насильственно вывезен в Крым с целью воспрепятствовать ему в даче показаний по делу «Гнездо аиста» о злоупотреблении евросубсидиями.

Глава Краевого полицейского управления Ян Птачек сообщил журналистам, что полиция ранее проводила проверку по заявлению Бабиша-младшего о похищении, однако не обнаружила состава преступления. Проверка возобновится по вновь открывшимся фактам. Органы правопорядка сообщили, что безуспешно пытаются установить контакт с сыном премьера, проживающим в Швейцарии. Также полиция заявила, что поддерживала контакт с адвокатом и знала о местонахождении сына премьера, проходящего вместе с отцом обвиняемым по делу о евросубсидиях. Глава ка Андрей Бабиш-старший отрицает, что его сын был вывезен в Крым насильственно и указывает, что он страдает психическим заболеванием. После заявлений Бабиша-младшего парламентская оппозиция и Сенат призвали премьера уйти со своего поста. Вечером 15 ноября в Праге прошла многотысячная демонстрация с требованием отставки Андрея Бабиша.