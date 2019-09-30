Полиция возбудила дело в отношении бывшего менеджера агентства CzechTourism

Полиция возбудила уголовное дело против бывших сотрудников агентства CzechTourism в связи с подозрениями в манипуляции госзаказами на сумму 27,3 миллиона крон (более миллиона евро). Бывшему менеджеру государственной организации было предъявлено обвинение в манипуляции заказами, девять других лиц подозреваются во взяточничестве, сообщил чешскому информагентству ЧТК пресс-секретарь Национального ведомства по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей.
Из-за подозрений в неэкономном использовании агентством госимущества полиция в прошлом году допрашивала и министра регионального развития Клару Досталову (ANO).
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