Полиция вновь продлила сроки рассмотрения дела, фигурантом которого является премьер

Лорета Вашкова
31-12-2018
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Полиция вновь продлила сроки рассмотрения дела «Гнездо аиста», в рамках которого премьер-министр Андрей Бабиш подозревается в махинациях с евродотациями в размере 50 миллионов крон на строительство одноименной фермы. На сей раз - до 30 апреля. "Прокурор даст объяснения по поводу продления срока во время следующей проверки", сообщил 31 декабря пресс-секретарь Государственной прокуратуры Aлеш Цимбала.

Расследование уголовного дела, фигурантом которого выступает глава чешского правительства и некоторые члены его семьи, должно было завершиться еще в конце сентября 2018 года, однако следователи продлили его до конца текущего года.

 
 
 
 
 
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