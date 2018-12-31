Полиция вновь продлила сроки рассмотрения дела, фигурантом которого является премьер

Полиция вновь продлила сроки рассмотрения дела «Гнездо аиста», в рамках которого премьер-министр Андрей Бабиш подозревается в махинациях с евродотациями в размере 50 миллионов крон на строительство одноименной фермы. На сей раз - до 30 апреля. "Прокурор даст объяснения по поводу продления срока во время следующей проверки", сообщил 31 декабря пресс-секретарь Государственной прокуратуры Aлеш Цимбала.

Расследование уголовного дела, фигурантом которого выступает глава чешского правительства и некоторые члены его семьи, должно было завершиться еще в конце сентября 2018 года, однако следователи продлили его до конца текущего года.