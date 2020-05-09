Полиция рассмотрит условия проведения акции байкерского клуба «Ночные волки» по подозрению в нарушении мер ЧП

Чешская полиция планирует рассмотреть условия проведения акции, организованной байкерским клубом «Ночные волки» в пятницу, 8 мая. Сами российские байкеры не прибыли на мероприятие из-за ЧП, введенного из-за коронавируса, однако они были представлены почти сотней чешских байкеров и поклонниками российской клуба. По мнению очевидцев, участники акции не выполняли правительственные постановления о необходимости носить медицинские маски, сохранять дистанцию в два метра, к тому же их было явно больше десяти.

В пятницу, 8 мая, полиция ЧР отметила, что акция прошла в соответствии со всеми мерами предосторожности. Однако позже были опубликованы фотографии, на которых видно, что в ней участвовало около ста человек и что дистанция не соблюдалась. Полиция заявила, что займется рассмотрением дела.