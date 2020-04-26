Полиция расследует угрозы в адрес трех чешских политиков

Полиция Чешской Республики расследует угрозы в адрес трех муниципальных политиков – мэра Праги Зденека Гржиба, старосты Праги 6 Ондржея Коларжа и старосты района Ржепорые Павла Новотного. Всем предоставлена личная охрана.

Последняя угроза расправой появилась в Фейсбуке председателя политического движения «Порядочные люди» Зденека Перницы. Сам Перница утверждает, что фотомонтаж в его аккаунте – сатира.

Члены движения «Порядочные люди» привлекли к себе внимание уже два года назад, прервавши тогда спектакль брненского театра Husa na provázku «Наше насилие и ваше насилие». За нарушение спектакля 24 человека были оштрафованы на общую сумму 126 тысяч крон.