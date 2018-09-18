Полиция проверяет наличие «мертвых душ» в рядах членов «Автоклуба ЧР»

Эва Туречкова
18-09-2018
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Криминальная полиция начала расследование по факту наличия «мертвых душ» в рядах официальных членов «Автоклуба Чешской Республики». Благодаря им, «Автоклуб», по всей видимости, получал больше средств из государственной казны, чем полагалось. По подсчетам министерства образования, ущерб составляет более 308 миллионов крон (12,3 миллиона евро).

В указанную сумму входят субсидии, полученные «Автоклубом» по трем программам в течение 2010-2016 гг. Еще в 2013 году в организации было зарегистрировано 90 тысяч человек. После того, как министерство потребовало их поименный список, указанное количество сжалось до 11 513 человек.

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