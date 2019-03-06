Полиция проверяет компанию Ферма «Гнездо аиста», принадлежавшую премьеру страны

Полиция Чешской Республики взялась за проверку хозяйствования компании Ферма «Гнездо аиста», до позапрошлого года принадлежавшей действующему премьеру Чехии Андрею Бабишу. Цель проверки – ревизия бухгалтерских бумаг и выявление возможных налоговых утечек. Серверу Neovlivní.cz информацию подтвердил пресс-секретарь Городской прокуратуры Праги Алеш Цимбала.

Сервер Neovlivní.cz пишет о том, что речь идет о подозрениях в незаконном списании НДС, о сотнях миллионов крон, потраченных на рекламу, а также о предполагаемых налоговых нарушениях.