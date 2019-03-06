Полиция проверяет компанию Ферма «Гнездо аиста», принадлежавшую премьеру страны

Антон Каймаков
06-03-2019
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Полиция Чешской Республики взялась за проверку хозяйствования компании Ферма «Гнездо аиста», до позапрошлого года принадлежавшей действующему премьеру Чехии Андрею Бабишу. Цель проверки – ревизия бухгалтерских бумаг и выявление возможных налоговых утечек. Серверу Neovlivní.cz информацию подтвердил пресс-секретарь Городской прокуратуры Праги Алеш Цимбала.

Сервер Neovlivní.cz пишет о том, что речь идет о подозрениях в незаконном списании НДС, о сотнях миллионов крон, потраченных на рекламу, а также о предполагаемых налоговых нарушениях.

 
 
 
 
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