Полиция провела обыск в магазине издательства «Наше войско»

Пражская полиция во вторник провела обыск в магазине издательства «Наше войско» в пражском районе Андел, подтвердила «Чешскому Радио» пресс-секретарь полиции Эва Кропачова.

Напомним, что поводом послужило появление в предложении интернет-магазина издательства календаря на 2021 год с изображениями вождей Третьего рейха. С заявлением в полицию обратился «Благотворительный фонд памяти и помощи жертвам холокоста».

«Могу подтвердить, что дело расследуют полицейские из отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом», - сообщила Кропачова.

Расследование касается не только упомянутого календаря с нацистскими вождями, но и многих других предметов, производимых «Нашим войском» в течение последних трех лет, подтвердил прокурор Радек Китнар. Полиция ранее рассматривала жалобу на издательство «Наше войско» в связи с продажей кружек с изображениями Адольфа Гитлера и Рейнхарда Гейдриха. Данное дело было закрыто в 2018 году в виду отсутствия состава преступления.

Подозреваемыми по делу проходят юридическое и физическое лица. «Идет расследование по статье «Основание, оказание поддержки и пропаганда движений, направленных на подавление прав и свобод человека», которое считается особо тяжким уголовным преступлением, наказуемым лишением свободы сроком от 3 до 10 лет, а также по статье «хулиганство», дополнил прокурор.