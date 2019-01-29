Полиция: произведения Милана Книжака не демонстрируют порнографию

Полиция г. Карловы Вары закрыла дело в отношении «Галереи искусства Карловы Вары» - по заключению правоохранительных органов, изображение кукол на произведениях Милана Книжака не является демонстрацией детской порнографии. Напомним, что заявление в полицию подала побывавшая весной на выставке с названием «Жить иначе» гражданка России.

Автор произведений Милан Книжак – бывший президент Академии изобразительных искусств и директор Национальной галереи – ранее по поводу случившегося заявил: «Я считаю абсурдным, что гражданка другого государства позволяет себе определять шкалу наших ценностей. Это выглядит особо бесцеремонно, если вспомнить о том, что сейчас происходит в России, - заявил тогда Книжак.