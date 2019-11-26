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Полиция преследует бывшего генсека компартии Чехословакии, экс-премьера и бывшего главу МВД

Антон Каймаков
26-11-2019
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За злоупотребление полномочиями под следствием оказались бывший генеральный секретарь компартии Чехословакии Милош Якеш (97 лет), экс-премьер страны Лубомир Штроугал (95 лет), а также бывший руководитель МВД ЧССР Вратислав Вайнар (87 лет). По мнению следователей, упомянутые лица должны отвечать за свое бездействие, приведшее к смерти девяти граждан, пытавшихся перейти границу ЧССР в разное время в период с марта 1976 и до конца 1989 года. Жертвы были либо застрелены, либо разорваны натравленными на них собаками. Еще семь человек из-за незаконного применения огнестрельного оружия или служебных собак в этот же период были ранены.

Бывшие высокопоставленные деятели Чехословакии обвиняются в связи с тем, что они не обеспечили выполнение условий Международного пакта о гражданских и политических правах, вступившего в силу в 1976 году. Упоминаемый документ каждому человеку гарантировал право беспрепятственно покинуть любую страну, включая его родное государство.

Антон Каймаков
26-11-2019
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