Полиция предъявила обвинения в связи c обрушением в Праге пешеходного моста

Полиция г. Прага предъявила окончательные обвинения двум лицам в связи с обрушением пешеходного моста через Влтаву в районе Троя. Инцидент произошел в декабре 2017 года. Обвиненным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет и штраф, подтвердил пресс-секретарь прокуратуры Праги Алеш Цимбала.
В результате обрушения пострадали четыре человека, двое получили тяжелые травмы. Столичная мэрия в прошлом году всем пострадавшим выплатила денежные компенсации в размере 50 тысяч крон (2 тысячи евро).
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