Полиция предупреждает школы Праги о возможном нападении с применением огнестрельного оружия

Чешская полиция отследила на социальной сети сообщение, содержащее угрозу нападения на неназванную школу в Праге с применением огнестрельного оружия. В связи с этим органы правопорядка усилили меры безопасности в учебных заведениях и предупредили администрацию школ. Начат розыск подозреваемого. Сообщение об этом опубликовано в микроблоге Twitter чешской полиции.

С подобной ситуацией силы правопорядка уже сталкивались, когда 10 июня в социальных сетях появилась подобная угроза нападения на одну из школ в Чехии, после чего автор сообщения, 16-летний юноша, был задержан.