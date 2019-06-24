Полиция предупреждает школы Праги о возможном нападении с применением огнестрельного оружия

Катерина Айзпурвит
24-06-2019
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Чешская полиция отследила на социальной сети сообщение, содержащее угрозу нападения на неназванную школу в Праге с применением огнестрельного оружия. В связи с этим органы правопорядка усилили меры безопасности в учебных заведениях и предупредили администрацию школ. Начат розыск подозреваемого. Сообщение об этом опубликовано в микроблоге Twitter чешской полиции.

С подобной ситуацией силы правопорядка уже сталкивались, когда 10 июня в социальных сетях появилась подобная угроза нападения на одну из школ в Чехии, после чего автор сообщения, 16-летний юноша, был задержан.

 
 
 
 
 
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