Полиция по делам иностранцев выявила в 2018 году почти 5 тыс. нелегалов

Полиция по делам иностранцев в 2018 году выявила 4992 человека, которые нелегально находились на территории Чехии. Это на 254 больше, чем в 2017 году. Чаще всего речь шла о гражданах Украины, Молдавии, Вьетнама. Увеличилось также число беженцев, которые использовали Чешскую Республику в качестве транзитной страны, до 191 (на 19 больше, чем в 2017-м). В основном они ехали из Словакии в Германию.

Такие цифры привела пресс-секретарь чешской Полиции по делам иностранцев Катержина Рендлова. «Ситуация с нелегальной миграцией в Чешской Республике стабилизировалась, и наша страна не является основной транзитной или целевой страной для иностранцев-мигрантов», - пояснила Рендлова.