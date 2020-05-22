Полиция охраняет российского дипломата, которого связывают с «делом о рицине»

Издание Deník N обращает внимание на то, что перед зданиями российского диппредставительства уже несколько дней дежурят полицейские автомобили. Чешская полиция охраняет дипломата Андрея Кончакова, который, как утверждают СМИ со ссылкой на чешские спецслужбы, ввез в страну ядовитое вещество рицин и может сам представлять опасность для пражских муниципальных политиков, которые навлекли на себя гнев Москвы снятием памятника маршала Конева и установкой мемориальной доски власовцам.

При этом охрана Кончакову была предоставлена по запросу посольства Российской Федерации. Дипломатическое представительство в своем заявлении указало, что «из-за развернутой чешскими СМИ персональной травли российского дипломата в его адрес начали поступать угрозы» и просит «предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника».

Ранее журнал Respekt недавно опубликовал информацию о прибытии в Прагу российского агента, имевшего при себе яд рицин. Как утверждало издание, под угрозой оказались мэр столицы З. Гржиб и старосты двух районов – О. Коларж и П. Новотны. Все трое муниципальных политиков также находятся под охраной полиции.

СМИ выяснили, что гражданином РФ, который якобы привез в Чехию смертельный яд рицин, является 34-летний руководитель российского федерального агентства в дипломатическом статусе Андрей Викторович Кончаков. Москва назвала сообщение «журналистской уткой». Приезд данного россиянина с дипломатическим паспортом подтвердил глава чешской дипломатии Томаш Петршичек. Вопрос возможного наличия при нем яда министр, однако, не комментировал.

Чешская полиция отказалась официально подтвердить факт осуществления охраны российского дипломата. По данным Deník N, полиция дежурит ночью перед комплексом посольства РФ, где находятся квартиры сотрудников дипкорпуса, а днем – перед Российским центром науки и культуры, где работает Кончаков.