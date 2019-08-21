Полиция обвинила 23 члена ОПГ в умышленной неуплате налогов

Во вторник в Чехии на нескольких десятках мест прошла масштабная волна задержаний с целью разоблачения организованной преступной группировки, занимающейся финансовой преступностью.

По сообщению представителя Генеральной прокуратуры Дагмар Петниковой, обвинение в умышленной неуплате налогов было предъявлено 23 лицам, 21 из них остаются в СИЗО.

Как ранее сообщило «Чешское радио», в результате действий ОПГ государству был нанесен ущерб в размере 250 миллионов крон. Обвиняемые создали сеть по скрытию реальных объемов продаж сигарет вьетнамским торговцам.