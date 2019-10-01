Полиция не смогла найти того, кто облил в августе краской памятник маршалу Коневу

Полиция сообщила, что не смогла найти человека, который в августе 2019 г. облил памятник Ивану Коневу в районе Праги-6 красной краской и оставил на нем надпись «Нет кровавому маршалу». В связи с невозможностью обнаружить виновника дело было приостановлено, сообщило Чешское телевидение.

После того как памятник в очередной раз облили краской, администрация Праги-6 отказалась его чистить, что привело к обострению споров по поводу судьбы монумента, в которых приняло участие посольство РФ и МИД России. Большинством голосов члены совета Праги-6, в чьем ведении находится памятник, приняли решение перенести монумент советскому маршалу, поставленный на площади Интербригады в 1980 г., «на другое достойное место». На площади планируется установить новый памятник, посвященный освобождению Праги в конце Второй мировой войны.