Полиция начала расследование акта вандализма у постамента демонтированного памятника маршалу Коневу

На постамент, где раньше находился памятник маршалу Коневу в городском районе Прага 6, был установлен унитаз. Об этом инциденте и о начале полицейского расследования в субботу, 9 мая, сообщил Чешскому информационному агентству ČTK пресс-секретарь местного муниципалитета Ян Данек.

Памятник маршалу Коневу в прошлом уже не раз становился жертвой актов вандализма, что, по словам местных властей, стало одной из причин его демонтажа. Глава городской части Прага 6 Ондржей Коларж назвал установку на этом месте унитаза глупейшей шуткой и добавил, что, «если кто-то пытается таким образом самовыразиться, особенно сейчас, когда проходят празднования окончания Второй мировой войны, это говорит лишь о том, что у этого человека в голове фекалии, а не что-либо другое».