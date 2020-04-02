Полиция может выдвинуть обвинения бывшим менеджерам Škoda JS

Полиция может выдвинуть обвинения пятерым бывшим менеджерам Škoda JS в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Экс-сотрудники в период с 2008 по 2014 гг. вывели из машиностроительной компании около 11 млн евро, предъявив фальшивые документы об оказании консалтинговых услуг, а сама компания не уплатила налогов в размере 2 млн евро. Об этом заявил пресс-секретарь Национального центра борьбы с организованной преступностью Ярослав Ибегей.

По версии следствия, дело о предполагаемом выводе средств за рубеж связано с поставкой технологического оборудования для четырех украинских АЭС на сумму около 75 млн евро. В ходе расследования чешская полиция сотрудничала со швейцарскими коллегами. «Расследование также проводилось в тесном сотрудничестве с Национальным антикоррупционным ведомством Украины», - подчеркнул Ибегей.