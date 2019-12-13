Полиция ликвидировала международную группировку торговцев наркотиками

Чешская полиция в сотрудничестве с американскими и австралийскими коллегами ликвидировала организованную преступную группировку, занимавшуюся распространением героина и кокаина. Сеть, чьи курьеры за один рейс переправляли по несколько килограммов наркотиков, охватывала сразу четыре континента.
Обвинения предъявлены 58 задержанным лицам. Фигурантам дела грозит наказание до 18 лет лишения свободы. Информацию СМИ предоставил чешский Национальный центр по борьбе с наркотиками.
Владимир Кара-Мурза: «Наша цель – приблизить день, когда в Европе не будет диктаторских режимов»
Цветные кубики и лазерные мечи покорили Facebook
Милан Кундера. Неспешность получения чешского паспорта
Администрация пражского района Прага-Ржепорые проголосовала за установку памятника «власовцам»
Черная эротика чешского авангарда