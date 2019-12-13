Полиция ликвидировала международную группировку торговцев наркотиками

Чешская полиция в сотрудничестве с американскими и австралийскими коллегами ликвидировала организованную преступную группировку, занимавшуюся распространением героина и кокаина. Сеть, чьи курьеры за один рейс переправляли по несколько килограммов наркотиков, охватывала сразу четыре континента.

Обвинения предъявлены 58 задержанным лицам. Фигурантам дела грозит наказание до 18 лет лишения свободы. Информацию СМИ предоставил чешский Национальный центр по борьбе с наркотиками.