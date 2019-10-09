Полиция Германии и Чехии в связи со стрельбой в Галле усилила меры безопасности

В связи со стрельбой,которую открыли неизвестные лица по прохожим перед зданием синагоги в саксонском городе Галле, немецкая полиция усилила контроль на чешско-немецкой границе. Аналогичные меры безопасности приняты также на немецко-польской границе, в аэропортах и на вокзалах вблизи Галле.

Убиты двое человек, женщина рядом с синагогой и мужчина, находившийся в нескольких сотнях метров от синагоги. Еще двое человек получили ранения. Один из подозреваемых уже задержан стражами порядка. Преступники безуспешно стремились проникнуть в синагогу, где собралось около 80 верующих по случаю важнейшего в иудаизме дня - Йом-Кипур, а также, как сообщили свидетели, при помощи гранат и оружия на еврейское кладбище. Полиция также сообщила о стрельбе в Ландсберге к востоку от Галле. Повышенные меры безопасности введены у еврейских объектов в других городах Германии, в том числе в Лейпциге и Дрездене.

Полиция Чехии также приняла адекватные меры. Полицейские усилят контроль рядом с еврейскими объектами, в пражском аэропорту Вацлава Гавела и на границе с Саксонией, а также могут ввести повышенные меры предосторожности в местах массового скопления людей, например, на площадях и в торговых центрах. Об этом сообщила пресс-секретарь президиума Полиции ЧР Гана Рубашова.