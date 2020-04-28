Полиция Чехии взяла под защиту трех пражских политиков

Полиция предоставила охрану трем пражским муниципальным политикам, которые в последние несколько недель критично высказывались и демонстрировали свое негативное отношение к некоторым авторитарным режимам в мире. Речь идет о градоначальнике Зденеке Гржибе и главах городских частей Ржепорые и Прага-6 Павле Новотном и Ондржее Коларже соответственно. В частности, местонахождение Коларжа держится в тайне, в том числе от членов его семьи. По данным некоторых СМИ, жизни политика угрожает серьезная опасность.

Ранее информагентство ČTK сообщило, что чешские эксперты по безопасности подозревают Россию в усилении вмешательства во внутренние дела Чешской Республики. В свою очередь, журнал Respekt информирует, что три недели назад в чешскую столицу якобы прибыл сотрудник российских спецслужб, который привез с собой яд рицин и был встречен автомобилем российского посольства. Правоохранительные органы отказались комментировать опубликованную в СМИ информацию.