Полиция Чехии предупредила учебные заведения об угрозе совершения стрелковой атаки

Антон Каймаков
10-06-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешская государственная полиция издала предупреждение о возможности совершения стрелковой атаки, предназначенное учебным заведениям страны. Тревожная информация поступила от специалистов, занимающихся мониторингом социальных сетей. Подчеркивается, что предупреждение касается целого ряда учебных заведений, расположенных в разных регионах страны. Более подробная информация полицией не предоставляется, как указано, по тактическим соображениям. Полиция принимает необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся и студентов.

Получение официального предупреждения об угрозе стрелковой атаки чешскому информационному агентству ČTK, например, подтвердил пражский Карлов университет (почти 49 тысяч студентов).

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 