Полиция Чехии предупредила учебные заведения об угрозе совершения стрелковой атаки

Чешская государственная полиция издала предупреждение о возможности совершения стрелковой атаки, предназначенное учебным заведениям страны. Тревожная информация поступила от специалистов, занимающихся мониторингом социальных сетей. Подчеркивается, что предупреждение касается целого ряда учебных заведений, расположенных в разных регионах страны. Более подробная информация полицией не предоставляется, как указано, по тактическим соображениям. Полиция принимает необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся и студентов.

Получение официального предупреждения об угрозе стрелковой атаки чешскому информационному агентству ČTK, например, подтвердил пражский Карлов университет (почти 49 тысяч студентов).