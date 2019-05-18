Полиция Чехии обвинила первого человека в одобрении теракта в Новой Зеландии

Полиция Чешской Республики предъявила обвинения первому человеку в стране, который в социальных сетях одобрял мартовские теракты на мечети в Новой Зеландии. Информацию издания Deník N «Чешскому Радио» подтвердил прокурор Верховной государственной прокуратуры в Праге Мартин Билы.

Автор комментариев в социальной сети подозревается следователями в поддержке и пропаганде терроризма, за что ему грозит от 5 до 15 лет тюрьмы и, возможно, также конфискация имущества. Мартин Билы также сообщил, что полиция наряду с этим проверяет обстоятельства обнародования еще четырех комментариев, имевших отношение к мартовским нападениям на прихожан в Новой Зеландии, в результате чего погибли 50 человек.

По информации Deník N, пражские следователи анализируют более тридцати случаев одобрения терактов в Интернете, однако прокурор Мартин Билы данную информацию не подтвердил.