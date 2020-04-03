Архив передач

Полиции и армии доверяют 80 процентов чехов

Эва Туречкова
03-04-2020
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Армии ЧР и полиции доверяют 80 процентов чехов. Это наибольший показатель, начиная с 1997 года. Результаты обнародовало агентство STEM на основе опроса общественного мнения, проведенного в марте текущего года. Для сравнения: два десятилетия назад армии доверяло чуть более 30 процентов респондентов, а полиции 25%.Большой степенью доверия пользуются также Торговая инспекция Чехии (ČOI), Чешский национальный банк и администрации муниципальных властей (73%).

Что касается международных институций, Европейскому парламенту доверяет треть респондентов. Более половины опрошенных выразили доверие Интерполу, ООН и НАТО, ровно 50% - Международному валютному фонду.

 
 
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