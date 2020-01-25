Архив передач

Полицейские инструкторы возвращаются в Ирак

Эва Туречкова
25-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Пятеро чешских полицейских инструкторов, занимающихся в Ираке обучением местной полиции и покинувших страну в связи с временным прекращением работы учебно-тренировочного центра в результате обострения взаимоотношений между США и Ираном, возвращаются в Багдад, сообщила Полиция ЧР в своем аккаунте в Твиттере.

Чешские полицейские инструкторы работают в Ираке с 2017 года.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 