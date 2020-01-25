Полицейские инструкторы возвращаются в Ирак

Пятеро чешских полицейских инструкторов, занимающихся в Ираке обучением местной полиции и покинувших страну в связи с временным прекращением работы учебно-тренировочного центра в результате обострения взаимоотношений между США и Ираном, возвращаются в Багдад, сообщила Полиция ЧР в своем аккаунте в Твиттере.
Чешские полицейские инструкторы работают в Ираке с 2017 года.
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