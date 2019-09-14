Полеты между Чехией и Россией будут осуществляться в прежних объемах

Представители авиавластей договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между Чешской Республикой и Российской Федерацией, а также об увеличении числа авиарейсов в следующем году. Об этом информировало Министерство транспорта Чехии.

2 июля 2019 года «Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. Позже сторонам удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов в прежних объемах до сентября, чтобы граждане обеих стран не чувствовали ограничений во время путешествий в разгар сезона, а на последней встрече принять решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения.