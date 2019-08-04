Покупательная способность чехов увеличилась за 30 лет в 2,5 раза

Согласно данным информационного агентства ČTK, начиная с ноября 1989 года, то есть после «бархатной» революции, объем ВВП Чехии номинально повысился примерно на 700%, однако темпы реального роста с учетом изменения цен и других показателей — примерно в три раза.

В 1990 году васловой внутренний продукт страны равнялся в текущих ценах 672 млрд крон, тогда как в настоящее время этот показатель достиг более 5,3 триллионов крон. Данные предоставлены на основе информации Чешского статистического управления (ČSÚ) и подсчетов аналитиков.

Чешская экономика за последние тридцать лет преобразилась в стандартную систему, основанную на рыночной саморегуляции. Покупательная способность населения увеличилась в два с половиной раза. С другой стороны, Чехия до сих чрезмерно ориентирована на обрабатывающую промышленность, а численность экономически активного населения в стране почти не претерпела изменений, отмечают эксперты.

По данным ČSÚ, самая большая инфляция за последнее тридцатилетие была зарегистрирована в 1991 году как следствие девальвации национальной валюты и составила 56,6%. Самый низкий уровень годовой инфляции (0,1%) отмечен в 2003 году, а также в 2014 и 2016 гг. В прошлом году он составил 2,1%.