Архив передач

Поисковик Kiwi.com будет сотрудничать с Air Asia

Тимур Кашапов
21-11-2019
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Чешская система поиска авиабилетов Kiwi.com объявила о расширении деятельности в Юго-Восточной Азии после подписания договора о сотрудничестве с крупнейшим лоукостером региона малазийской авиакомпанией Air Asia. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Ожидается, что клиенты Air Asia будут пользоваться чешским программным обеспечением при поиске и резервировании полетов. Договор о сотрудничестве подписали глава Air Asia Тони Фернандес и основатель и председатель правления компании Kiwi.com Оливер Длоуги.

 
 
 
 
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