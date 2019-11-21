Поисковик Kiwi.com будет сотрудничать с Air Asia

Чешская система поиска авиабилетов Kiwi.com объявила о расширении деятельности в Юго-Восточной Азии после подписания договора о сотрудничестве с крупнейшим лоукостером региона малазийской авиакомпанией Air Asia. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Ожидается, что клиенты Air Asia будут пользоваться чешским программным обеспечением при поиске и резервировании полетов. Договор о сотрудничестве подписали глава Air Asia Тони Фернандес и основатель и председатель правления компании Kiwi.com Оливер Длоуги.