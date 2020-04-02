Погранконтроль на границах с Германией и Австрией будет сохранен до 24 апреля

Границы Чехии с Германией и Австрией останутся закрыты, как минимум, до 24 апреля. В четверг, 3 апреля, правительство страны решило продлить внутренний пограничный контроль на 20 дней. На эти цели МВД ЧР получит из резервов государственного бюджета не менее 18 млн крон (около 700 тыс. евро).

Кабинет министров распорядился о восстановлении погранконтроля в связи с угрозой распространения коронавируса 14 марта. Первоначально планировалось ввести его пять дней, но впоследствии режим был продлен до 4 апреля. Аналогичные правила распространяются и на аэропорты.