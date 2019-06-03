Погода на вторник, 4 июня

Катерина Айзпурвит
03-06-2019
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Во вторник, 4 июня, ожидается преимущественно ясная погода, местами облачно. На западе и востоке страны возможны дожди и грозы.

Ночью от +11 °C до +15 °C, днем от +27 °C до +31 °C. Слабый юго-восточный ветер 1–4 м/с.

 
 
 
 
 
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