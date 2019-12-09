Погода на вторник

Во вторник, 10 декабря, в Чехии ожидается облачная погода. Ночью столбик термометра опустится до – 3 °C, днем температура воздуха составит около 3 °C. Ветер северо-западный до 6-7 м/с.
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