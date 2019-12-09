Архив передач

Погода на вторник

Лорета Вашкова
09-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Во вторник, 10 декабря, в Чехии ожидается облачная погода. Ночью столбик термометра опустится до – 3 °C, днем температура воздуха составит около 3 °C. Ветер северо-западный до 6-7 м/с.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 