Погода на воскресенье, 1 марта

В воскресенье в Чехии ожидается облачная погода, местами с осадками. Ночью столбик термометра опустится до 1 – 4 °C, днем температура воздуха составит от 7°C до 10°C.
Коронавирус: чехам рекомендовано ограничить загранпоездки
Тайны замка Бечов – реликварий св. Мавра, старинные вина и стол Адольфа Гитлера
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Суд реабилитировал семью чешских крестьян, выселенную в 1953 г. в ходе коллективизации