Архив передач

Погода на воскресенье, 1 марта

Лорета Вашкова
29-02-2020
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В воскресенье в Чехии ожидается облачная погода, местами с осадками. Ночью столбик термометра опустится до 1 – 4 °C, днем температура воздуха составит от 7°C до 10°C.

 
 
 
 
 
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