Погода на среду, 15 мая

Вещание на русском
Архив передач
По прогнозу синоптиков, среда в Чехии будет пасмурной. Ожидается дождь.
Температура воздуха днем от 8 до 12°C. Ветер северный 3-7 м/с, порывы до 15
м/с.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
Дева Мария – символ надежды чешских эмигрантов на спасение Родины
Насколько успешны просители убежища в Чехии?
Пороховые ворота. Перекресток времен
Милан Штефаник. Прерванный полет в независимую Чехословакию
Освобождение Праги на военных картах СССР и США
Пороховые ворота. Перекресток времен
Электронный переводчик расшифрует SMS вьетнамских наркобаронов
Кто придумал называть май «кветен»