Погода на пятницу, 6 марта

По прогнозу синоптиков, в пятницу в Чехии ожидается пасмурная погода. Возможны осадки. Температура воздуха днем от 4 до 8°C. Ветер южный, юго-восточный 3-7 м/с, порывы до 15 м/с. Постепенно ветр будет меняться на западный.
Коронавирус: чехам рекомендовано ограничить загранпоездки
Коронавирус шагает по Европе – Чехия готова к обороне
Площадь Немцова, аллея Политковской. Новая топонимика российского посольства в Праге
Чехословаки на стройках социализма и в зековских бараках СССР
Из-за распространения коронавируса российские гимнастки отказались от участия в Гран-при в Брно