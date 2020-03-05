Архив передач

Погода на пятницу, 6 марта

Антон Каймаков
05-03-2020
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По прогнозу синоптиков, в пятницу в Чехии ожидается пасмурная погода. Возможны осадки. Температура воздуха днем от 4 до 8°C. Ветер южный, юго-восточный 3-7 м/с, порывы до 15 м/с. Постепенно ветр будет меняться на западный.

 
 
 
 
 
 
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