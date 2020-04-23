Погода на пятницу, 24 апреля

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Архив передач
В пятницу в Чехии ожидается облачная погода, местами пасмурно. Ветер
переменный до 5 м/с.
Ночью столбик термометра опустится до 2 - 7°C, днем воздух прогреется от
18 °C до 22 °C, в горных районах около 13 градусов тепла.
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