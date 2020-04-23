Архив передач

Погода на пятницу, 24 апреля

Лорета Вашкова
23-04-2020
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В пятницу в Чехии ожидается облачная погода, местами пасмурно. Ветер переменный до 5 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до 2 - 7°C, днем воздух прогреется от 18 °C до 22 °C, в горных районах около 13 градусов тепла.

 
 
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