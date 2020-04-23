Погода на пятницу, 24 апреля

В пятницу в Чехии ожидается облачная погода, местами пасмурно. Ветер переменный до 5 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до 2 - 7°C, днем воздух прогреется от 18 °C до 22 °C, в горных районах около 13 градусов тепла.