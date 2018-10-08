Погода на 9 октября

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По прогнозу синоптиков, во вторник в Чехии ожидается переменная
облачность. В некоторых регионах туман.
Температура воздуха днем от 18 до 22°C. Ветер восточный, юго-восточный 2-5
м/с.
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Терезин помнит стихи и арии детeй-узников
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