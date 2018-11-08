Погода на 9 ноября

Тимур Кашапов
08-11-2018
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В пятницу, 9 ноября, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер юго-восточный 2-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 5-9 °C, днем температура воздуха составит от 10 °C до 14 °C.

 
 
 
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