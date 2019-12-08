Архив передач

Погода на 9 декабря

Лорета Вашкова
08-12-2019
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В понедельник, 9 декабря, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода. Ветер юго-западный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 0 – 4 °C, днем температура воздуха составит от 5 °C до 11 °C.

 
 
 
 
 
 
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