Погода на 9 декабря

В понедельник, 9 декабря, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода. Ветер юго-западный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 0 – 4 °C, днем температура воздуха составит от 5 °C до 11 °C.
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Информация российских СМИ не соответствует действительности: на месте монумента маршалу Коневу не собираются ставить памятник Власову
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